Даниил Мироманов высказался о своем контракте с «Вегасом».

– Тот факт, что клуб продлил с вами контракт на два года, помог не унывать?

– Да, безусловно. Это очень сильно морально мне помогло. Момент был непростым: заканчивался сезон, мне нужно на операцию, контракта на следующий год еще нет.

В «Вегасе» знали, что я пропущу лагерь и начало сезона, но все равно дали мне двухлетний контракт. Переговоры были быстрыми. Для меня многое значит то, что клуб в меня верит и видит меня в составе.

– То, что суммы контракта небольшие, вас не смущает?

– На данный момент на деньги я не смотрю. Сейчас для меня задача номер один – пробиться в состав команды НХЛ, – сказал защитник системы «Вегаса».