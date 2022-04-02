Лукашенко сделал ассист в любительском матче против Минской области (6:1), его сын отдал 2 голевых

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Команда президента Беларуси вышла вперед в финальной серии XV Республиканских соревнований.

Сегодня команда обыграла хоккеистов Минской области (6:1, 1-0).

Александр Лукашенко отметился одной голевой передачей. Его сын Николай сделал два результативных паса.

Шайбы в составе команды забросили Алексей Ефименко, Артем Антоненко, Артем Каркоцкий и Михаил Грабовский, сделавший хет-трик.

Второй матч финальной серии до двух побед состоится 9 апреля.

Напомним, команда президента Беларуси 12 раз выигрывала соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, которые проводятся с 2008 года.

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