Лукашенко сделал ассист в любительском матче против Минской области (6:1), его сын отдал 2 голевых

Команда президента Беларуси вышла вперед в финальной серии XV Республиканских соревнований.

Сегодня команда обыграла хоккеистов Минской области (6:1, 1-0).

отметился одной голевой передачей. Его сын Николай сделал два результативных паса.

Шайбы в составе команды забросили Алексей Ефименко, Артем Антоненко, Артем Каркоцкий и , сделавший хет-трик.

Второй матч финальной серии до двух побед состоится 9 апреля.

Напомним, команда президента Беларуси 12 раз выигрывала соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, которые проводятся с 2008 года.