Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Витебской области (8:4). Сын президента Николай набрал 3 очка, Андрей Костицын сделал дубль
Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Витебской области (8:4).
Александр Лукашенко не отметился результативными действиями в матче открытия XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Его сын Николай набрал 3 (1+2) очка.
Шайбы за команду президента Беларуси также забросили Алексей Баранов, Андрей Башко и Артем Антоненко. Артем Каркоцкий и Андрей Костицын забили по 2 гола.
Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.
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