Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Витебской области (8:4). Сын президента Николай набрал 3 очка, Андрей Костицын сделал дубль

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Витебской области (8:4).

не отметился результативными действиями в матче открытия XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Его сын Николай набрал 3 (1+2) очка.

Шайбы за команду президента Беларуси также забросили Алексей Баранов, Андрей Башко и Артем Антоненко. Артем Каркоцкий и забили по 2 гола.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.