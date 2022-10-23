Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Витебской области (8:4). Сын президента Николай набрал 3 очка, Андрей Костицын сделал дубль

Теги Андрей Костицын Александр Лукашенко Андрей Башко Артем Каркоцкий Алексей Баранов любительский хоккей Политика Артем Антоненко Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Витебской области (8:4).

Александр Лукашенко не отметился результативными действиями в матче открытия XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Его сын Николай набрал 3 (1+2) очка.

Шайбы за команду президента Беларуси также забросили Алексей Баранов, Андрей Башко и Артем Антоненко. Артем Каркоцкий и Андрей Костицын забили по 2 гола.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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