Женская сборная России проиграла мужской сборной Казахстана U18 – 1:7

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Женская сборная России сыграла против мужской сборной Казахстана до 18 лет.

Юниорская сборная Казахстана одержала победу со счетом 7:1 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба» в Минске.

Единственную шайбу российской команды, составленной из хоккеисток Женской хоккейной лиги, забросила защитник «Торнадо» Анна Савонина.

Сборная Казахстана U18 – Женская сборная Россия – 7:1 (2:0; 4:1; 1:0)

1:0 – 1 Симонов (Бейсембаев, Оразов)

2:0 – 8 Канкин (Лукавенко, Мигунов)

2:1 – 24 Савонина (Фаляхова, Буданова)

3:1 – 26 Корчагин (Оразов)

4:1 – 36 Большедворский (Гросс, Корчагин), ГБ

5:1 – 39 Амырканов

6:1 – 39 Бейсембаев

7:1 – 51 Кошевник (Манаш)

Вратари: Истомин (Никитин) – Третяк (Меркушева).

Броски в створ: 53:13.

Вбрасывания: 28:23.

Ранее на турнире женская сборная России пропустила восемь шайб (1:8) от мужской сборной России до 16 лет, а также уступила мужской сборной Беларуси (1:4) до 18 лет.

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