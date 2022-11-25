Сборная России U25 не сыграет на Кубке Первого канала. Ротенберг должен был возглавить команду
Сборная России U25 не сыграет на Кубке Первого канала.
Отмечается, что в связи с важностью выступления национальной сборной и ее показа на главном федеральном канале страны, принято решение о сокращении участников турнира до трех команд.
Напомним, сборную России среди игроков не старше 25 лет должен был возглавить Роман Ротенберг.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве, в нем примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
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