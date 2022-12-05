Защитник «Автомобилиста» Эберт дисквалифицирован на один матч

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт дисквалифицирован на один матч.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод игры «Металлург» – «Автомобилист» (1:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Ника Эберта по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), и подвергнуть его денежному штрафу.

В соответствии с п.4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, на 53-й минуте игры Эберт был удален за удар клюшкой Никиты Коростелева.