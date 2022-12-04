Воробьев про 1:2 от «Автомобилиста»: «Большинство не сработало, завершение оставляло желать лучшего. Надо забивать больше»

высказался после матча против (1:2).

«Большинство у нас не сработало и завершение оставляло желать лучшего. Было несколько опасных моментов. Они забили, у них здорово сыграл вратарь, у нас тоже, но один гол – это мало.

Не хватило свежести? Может быть, но у всех календарь тяжелый. Может быть, напряженный матч с ЦСКА сказался, но все равно забивать надо больше.

Не взял тайм-аут перед пятиминутным большинством? А зачем там тайм-аут? Ребята свежие были.

Роман Канцеров выиграл Кубок Вызова? Мы следим за ним. Он тренировался с нами уже, Рома – интересный игрок. Рад, что он попал на Фонбет Матч Звезд КХЛ вместе с нами, это тоже шаг вперед. Будем смотреть… Понимаете, он в МХЛ играет по 20 минут, и ему надо именно играть. Лучше играть там двадцать минут, чем тут три», – сказал главный тренер .