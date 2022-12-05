определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Юхан Маттссон ( ), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,18% бросков при коэффициенте надежности 0,50. В матче с «Барысом» (2:0) Маттссон сделал шатаут.

Лучшим защитником стал (СКА), набравший 5 (3+2) очков в 3 играх. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Голы защитника в матчах с «Сочи» и «Северсталью» стали победными. На его счету также 2 силовых приема и 10 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан ( ). Он набрал 5 (4+1) очков в 4 матчах. Светлаков завершил неделю с показателем полезности «+5», его шайбы в матчах с «Сочи» и «Витязем» стали победными. На его счету также 8 силовых приемов и 2 заблокированных броска.