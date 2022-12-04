Заварухин о 2:1 с «Металлургом»: «Хорошая командная победа. Все звенья справились с работой, которую должны делать»

прокомментировал победу в матче против (2:1).

«Понимали, что игра за четыре очка, хороший соперник. Равные звенья у соперника. Не очень хорошее начало, пропустили курьезный гол, хотя в первом периоде потом были моменты.

Второй период – качельный. Маттссон здорово подтащил, оставил в игре. В третьем периоде ключевой момент – выстояли в меньшинстве пять минут. Хорошая командная победа, все звенья справились с той работой, которую они должны делать.

Доволен Тарасовым? Знали, что он до этого играл в «Динамо», приносил пользу команде. Сегодня у него одна была из лучших игр, но, я думаю, это не предел, он может и еще лучше. Дай бог, чтобы он продолжал приносить пользу команде», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» выиграл 10 из 11 последних матчей