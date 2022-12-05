Игумнов о том, следит ли за футболом: «Нет, вообще не смотрю. Книжки читаю, нравится жанр фэнтези. «Ведьмака» читал всего»

Теги КХЛ Динамо книги Иван Игумнов кино Хоккей

Иван Игумнов рассказал, что ему нравятся книги в жанре фэнтези.

 – Следите за футболом?

– Нет, вообще не смотрю.

Если честно, то спорт особо не смотрю. В соцсетях нарезки если только.

Книжки читаю, сериалы смотрю. Из книг нравится жанр фэнтези, российские и зарубежные авторы. Например, «Ведьмака» вот читал всего. Из наших авторов нравится Алексей Пехов опять же, – сказал нападающий «Динамо».

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