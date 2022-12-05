Игумнов о том, следит ли за футболом: «Нет, вообще не смотрю. Книжки читаю, нравится жанр фэнтези. «Ведьмака» читал всего»
Иван Игумнов рассказал, что ему нравятся книги в жанре фэнтези.
– Следите за футболом?
– Нет, вообще не смотрю.
Если честно, то спорт особо не смотрю. В соцсетях нарезки если только.
Книжки читаю, сериалы смотрю. Из книг нравится жанр фэнтези, российские и зарубежные авторы. Например, «Ведьмака» вот читал всего. Из наших авторов нравится Алексей Пехов опять же, – сказал нападающий «Динамо».
Комментарии