Игумнов о том, следит ли за футболом: «Нет, вообще не смотрю. Книжки читаю, нравится жанр фэнтези. «Ведьмака» читал всего»

рассказал, что ему нравятся книги в жанре фэнтези.

– Следите за футболом?

– Нет, вообще не смотрю.

Если честно, то спорт особо не смотрю. В соцсетях нарезки если только.

Книжки читаю, сериалы смотрю. Из книг нравится жанр фэнтези, российские и зарубежные авторы. Например, «Ведьмака» вот читал всего. Из наших авторов нравится Алексей Пехов опять же, – сказал нападающий .