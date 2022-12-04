Галиев об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Негативное событие. Спасибо ему за все, что он сделал для меня и команды»

Станислав Галиев после матча с «Динамо» (3:2 ОТ) высказался об уходе Олега Знарка из «Ак Барса».

– Вы одержали волевую победу в первой игре после смены тренера. Глобально что-то поменялось в вашем подходе к игре?

– Я бы не сказал, что мы что-то поменяли. Против «Локомотива» играли так же – и раскат, и выход из зоны, примерно все то же самое. Просто взяли позитивные эмоции из предыдущего матча, перенесли на «Динамо».

– Как вы отреагировали на отставку Олега Знарка?

– Для меня это первая такая ситуация в карьере, когда по ходу сезона меняется тренер. Конечно, это негативное событие. Хотелось бы сказать Олегу Валерьевичу спасибо за все, что он сделал для команды и для меня в частности. Такое решение было у тренера и руководства, мы должны принять его и идти дальше.

– Зинэтула Билялетдинов вернулся на скамейку, он уже что-то подсказывал?

– Да, какие-то микромоменты объяснял ребятам, нюансы, ничего сверхъестественного пока. Но это лучше спросить у Юрия Ивановича [Бабенко] – у них больше разговоров в тренерской.

– Для вас игра против «Динамо» была принципиальной?

– Для меня – да, но в принципе нам сейчас нужно выигрывать каждый матч. Мы знали, что нам будет тяжело – ребята бегают, бьются. Так и случилось.

– Ваша шайба была очень эмоциональной.

– Всегда приятно забивать победные шайбы. По-моему, это моя вторая шайба в овертайме за карьеру, – сказал нападающий «Ак Барса».