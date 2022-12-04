Кудашов о матче с «Ак Барсом»: «Контролировали игру большую часть времени, концовку смазали. Идем дальше, расстраиваться некогда»
Алексей Кудашов высказался после матча против «Ак Барса» (2:3 ОТ).
– Думаю, игра понравилась всем. Большую часть времени контролировали ее, концовку смазали. Идем дальше, расстраиваться некогда, игры идут через день.
– «Динамо» было активнее в атаке. С чем связаны последние удаления, когда команда оказалась в ситуации игры «3 на 5»? Сыграл психологический фактор?
– Почему только психологический? Есть и физический фактор. Любое удаление – это физические действия – зацепы, подножки и так далее.
– Была ли встреча принципиальной в свете противостояния против Юрия Бабенко, с которым вы вместе играли?
– Если взять все команды в лиге, обязательно найдутся те, против кого я играл когда-то или тренировал. Никакой принципиальности не было.
– Как-то общались перед игрой?
– Нет.
– Наверняка вы разбирали и готовились к матчу против команды Олега Знарка. Юрий Бабенко как-то удивил вас?
– Мы готовились к своей игре. Сейчас в лиге много команд, которые очень похожи друг на друга. Мы концентрируемся только на себе. Собрание было посвящено нашей прошлой игре против «Куньлуня», – сказал главный тренер «Динамо».
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