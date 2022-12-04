Кудашов о матче с «Ак Барсом»: «Контролировали игру большую часть времени, концовку смазали. Идем дальше, расстраиваться некогда»

высказался после матча против (2:3 ОТ).

– Думаю, игра понравилась всем. Большую часть времени контролировали ее, концовку смазали. Идем дальше, расстраиваться некогда, игры идут через день.

– «Динамо» было активнее в атаке. С чем связаны последние удаления, когда команда оказалась в ситуации игры «3 на 5»? Сыграл психологический фактор?

– Почему только психологический? Есть и физический фактор. Любое удаление – это физические действия – зацепы, подножки и так далее.

– Была ли встреча принципиальной в свете противостояния против Юрия Бабенко, с которым вы вместе играли?

– Если взять все команды в лиге, обязательно найдутся те, против кого я играл когда-то или тренировал. Никакой принципиальности не было.

– Как-то общались перед игрой?

– Нет.

– Наверняка вы разбирали и готовились к матчу против команды Олега Знарка. как-то удивил вас?

– Мы готовились к своей игре. Сейчас в лиге много команд, которые очень похожи друг на друга. Мы концентрируемся только на себе. Собрание было посвящено нашей прошлой игре против «Куньлуня», – сказал главный тренер .