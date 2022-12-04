Бабенко о работе с Билялетдиновым: «Зинэтула Хайдярович – глыба российского хоккея. Чувствуется его поддержка, что он рядом»

Юрий Бабенко высказался после матча против (3:2 ОТ).

– Боевая игра. Может быть, было немного голевых моментов, но матч очень напряженный. Наверное, обе команды оставили очень много физических сил.

В целом, мы хорошо сработали в большинстве, хотя, казалось бы, сами пропустили ненужную шайбу в большинстве. Могли довести до победы и в основное время.

Ребята старались сыграть правильно, было желание, характер, за счет этого мы победили. А еще благодаря болельщикам, в концовке нас очень сильно гнали вперед, все соскучились по победам. Потому в первую очередь поздравляем болельщиков.

– Буквально день прошел с отставки Олега Знарка, насколько быстро вы перестроились под роль главного тренера?

– Пока еще исполняющего обязанности. Я помогал Олегу Валерьевичу, старался быть в игре, руководить, подсказывать. Считаю, что сегодня что-то получилось, раз выиграли.

– Зинэтула Билялетдинов был на скамейке в качестве ассистента. Как вам с ним работается?

– Прошло меньше суток – пока тяжело что-то анализировать. Зинэтула Хайдярович всем знаком в хоккейном мире, это глыба российского хоккея. В первую очередь чувствуется его поддержка, что он рядом.

– Насколько Зинэтула Билялетдинов сейчас вовлечен в тактику?

– Он помогал нам по ходу сезона, был в курсе, но все равно был не до конца вовлечен во все схемы и во все процессы. Более развернуто он сам может ответить на этот вопрос, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей