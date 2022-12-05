Сергей Мозякин: «Овечкин – легенда НХЛ и российского хоккея. Горжусь, что мы играли вместе в сборной России»
Сергей Мозякин считает Александра Овечкина легендой НХЛ и российского хоккея.
– Скоро Александр Овечкин забьет 800-й гол в НХЛ. Вас это грядущее достижение впечатляет?
– Для меня будет праздником, что Саня покорит такую вершину. Он и так очень многого достиг. Забьет он эти 800 голов или нет. Он уже легенда НХЛ и российского хоккея. Его можно будет только поздравить. А я рад и горжусь, что мы знакомы, играли вместе в одной сборной России.
– Мое мнение: у вас кистевой бросок лучше, чем у Овечкина. А у него лучше щелчок.
– Ну это ваше мнение. А мне и щелчок свой нравится! – сказал лучший бомбардир в истории КХЛ, сейчас работающий директором «Металлурга» по развитию молодежи.
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