Сергей Мозякин: «Овечкин – легенда НХЛ и российского хоккея. Горжусь, что мы играли вместе в сборной России»

считает Александра Овечкина легендой и российского хоккея.

– Скоро Александр Овечкин забьет 800-й гол в НХЛ. Вас это грядущее достижение впечатляет?

– Для меня будет праздником, что Саня покорит такую вершину. Он и так очень многого достиг. Забьет он эти 800 голов или нет. Он уже легенда НХЛ и российского хоккея. Его можно будет только поздравить. А я рад и горжусь, что мы знакомы, играли вместе в одной сборной России.

– Мое мнение: у вас кистевой бросок лучше, чем у Овечкина. А у него лучше щелчок.

– Ну это ваше мнение. А мне и щелчок свой нравится! – сказал лучший бомбардир в истории КХЛ, сейчас работающий директором «Металлурга» по развитию молодежи.