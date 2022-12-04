Мозякин о лимите в КХЛ: «Если разрешат только 3 иностранцев – не значит, что будет молодежный бум»
Сергей Мозякин не считает, что сокращение лимита в КХЛ приведет к молодежному буму.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ поддержало инициативу ФХР о сокращении лимита на легионеров в лиге.
Сейчас российские клубы могут заявлять на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ до 5 иностранцев. Это число предлагается сократить до трех.
– Скажите прямо – вы за трех или за пятерых легионеров в каждом клубе КХЛ в следующем сезоне?
– Моя позиция: две фразы «молодежь пробивается в состав КХЛ» и «сколько должно быть легионеров в команде» никак не связаны друг с другом. Если разрешат заявлять только трех иностранцев – не значит, что у нас будет бум молодежного хоккея. Если ребята не потянут – значит, вместо них будут играть другие.
Если у молодых не получается в состав пробиться - значит, они плохо стараются.
– Конкуренцию нужно выдерживать.
– Между молодыми должна быть конкуренция. Но когда ты без опыта, то тебе тяжелее конкурировать с теми ребятами, кто провел пять-десять лет в КХЛ, – сказал лучший бомбардир в истории лиги, сейчас работающий директором «Металлурга» по развитию молодежи.
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