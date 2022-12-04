не считает, что сокращение лимита в КХЛ приведет к молодежному буму.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ поддержало инициативу ФХР о сокращении лимита на легионеров в лиге.

Сейчас российские клубы могут заявлять на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ до 5 иностранцев. Это число предлагается сократить до трех.

– Скажите прямо – вы за трех или за пятерых легионеров в каждом клубе КХЛ в следующем сезоне?

– Моя позиция: две фразы «молодежь пробивается в состав КХЛ» и «сколько должно быть легионеров в команде» никак не связаны друг с другом. Если разрешат заявлять только трех иностранцев – не значит, что у нас будет бум молодежного хоккея. Если ребята не потянут – значит, вместо них будут играть другие.

Если у молодых не получается в состав пробиться - значит, они плохо стараются.

– Конкуренцию нужно выдерживать.

– Между молодыми должна быть конкуренция. Но когда ты без опыта, то тебе тяжелее конкурировать с теми ребятами, кто провел пять-десять лет в КХЛ, – сказал лучший бомбардир в истории лиги, сейчас работающий директором по развитию молодежи.