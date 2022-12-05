Мозякин об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Не думаю, что другой тренер сможет что-то кардинально изменить. Проблема идет изнутри, наверное»

Сергей Мозякин высказался об уходе Олега Знарка из «Ак Барса».

– Как вам ситуация в «Ак Барсе»? Пока командой рулит Юрий Бабенко, но в отставку отправлен Олег Знарок. Может ли взлететь команда, где так много возрастных звезд?

– Мне тяжело судить со стороны. Я хорошо знаю Знарка. Он отличный тренер и человек. Также я знаю очень многих ребят из нынешнего состава «Ак Барса».

– Каждый из них по одному – супер. Почему же у них вместе не сложилось?

– Это такой тяжелый вопрос… Может, там что-то в раздевалке случилось? Возможно, Олег Валерьевич не справился. Или просто его не поддержали игроки в какой-то момент.

Но знаете, что я скажу – поставь любого другого тренера в «Ак Барс», и я не думаю, [что] он сможет что-то кардинально изменить. Наверное, эта проблема идет изнутри. В моем понимании, – сказал лучший бомбардир в истории лиги, сейчас работающий директором «Металлурга» по развитию молодежи.