Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Филадельфии» продлилась 56 секунд.

Джон Торторелла коротко ответил на несколько вопросов после матча против (2:3), после чего ушел с пресс-конференции.

– Довольны ли вы приложенными усилиями?

– Да. Вы задаете мне глупые вопросы, ребята, действительно глупые вопросы, господи.

Это все? Спасибо, – сказал главный тренер «Филадельфии» и ушел.