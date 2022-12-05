Послематчевая пресс-конференция Тортореллы длилась 56 секунд: «Вы задаете глупые вопросы, ребята»
Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Филадельфии» продлилась 56 секунд.
Джон Торторелла коротко ответил на несколько вопросов после матча против «Нью-Джерси» (2:3), после чего ушел с пресс-конференции.
– Довольны ли вы приложенными усилиями?
– Да. Вы задаете мне глупые вопросы, ребята, действительно глупые вопросы, господи.
Это все? Спасибо, – сказал главный тренер «Филадельфии» и ушел.
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