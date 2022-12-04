«Нью-Джерси» выиграл 11 гостевых матчей подряд и обновил рекорд клуба. До рекорда НХЛ – 1 победа

выиграл 11 гостевых матчей подряд и обновил рекорд клуба.

«Девилс» взяли верх над «Филадельфией» (3:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард .

Победа стала для команды под руководством 11-й подряд, одержанной в гостях. Это новый рекорд клуба.

Рекорд лиги делят «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15) – по 12 побед.

С 41 очком в 25 матчах «Нью-Джерси» идет на первом месте в Столичном дивизионе, Восточной конференции и лиге в целом, при этом уступая «Бостону» по потерянным очкам.

Следующий матч на выезде «дьяволы» проведут против (12 декабря).

Герои главной сенсации сезона в НХЛ: любитель музеев, швейцарец с тайскими корнями и фанат Овечкина