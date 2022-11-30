Проворов сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 3 очка в 4 последних играх

Защитник «Филадельфии» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Айлендерс» (3:1).

Россиянин набрал 3 (0+3) очка в 4 последних играх.

Всего в 23 матчах сезона на его счету 11 (1+10) баллов.

Сегодня за 24:50 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс» (3:13 – в большинстве, 3:08 – в меньшинстве) – у Проворова 3 броска в створ ворот, 2 хита, 3 блок-шота, полезность – «плюс 2».