Максим Сушко: «Не ставлю крест на НХЛ. Если буду играть хорошо и соответствовать уровню, то вернуться не будет проблемой»

высказался о возможном возвращении в .

– Ты сказал, что хотел продолжить карьеру в . Почему не остался в системе «Филадельфии», за которую провел два матча в НХЛ?

– Там был целый комплекс причин. Во-первых, чувствовал, что моя карьера за океаном немного застопорилась.

Во-вторых, так получилось, что я позапрошлым летом прилетал домой всего на две недели, потому что залечивал травму и был вынужден находиться в расположении команды.

Чувствовал, что хочу быть поближе к дому. При этом я не ставлю крест и на НХЛ. Если буду играть хорошо и соответствовать ее уровню, то вернуться не будет проблемой.

– Как складывается твой сезон в «Динамо»? После хет-трика в ворота «Авангарда» болельщики ждут продолжения банкета.

– Процесс адаптации все еще продолжается. Все же в АХЛ я играл совсем в другом стиле и работы впереди много.

Сейчас у нашей команды небольшой спад, но я не сомневаюсь, что скоро мы выправим ситуацию. Как только вернемся в победное русло, очки тоже придут. Главное – приносить пользу команде в любом игровом эпизоде.

– В чем главное различие в стилях игры в КХЛ и АХЛ?

– В КХЛ больше тактики, здесь игра в принципе умнее, чем в . Хотя бы потому, что в нашей лиге больше опытных хоккеистов. Здесь хоккей более взрослый, здесь есть чему поучиться, – сказал нападающий московского .