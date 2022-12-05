Боунесс о 0:2 к 26-й минуте матча с «Анахаймом»: «Я не нянька. Ребята – профессионалы, им платят за то, что они приходят сюда и идут работать»

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Рик Боунесс выразил недовольство игрой «Виннипега» в матче с «Анахаймом» (5:2).

К 26-й минуте игры команда уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Неправильно так начинать игру. Послушайте, я главный тренер, поэтому я отвечаю за то, как мы начинаем и за подготовку нашей команды, так что это начинается с меня.

Во-вторых, я не нянька. Эти ребята – мужчины. Они профессионалы, и им платят за то, что они приходят сюда и идут работать. Моя работа здесь состоит в том, чтобы сделать это возможным.

В-третьих, вы не можете играть в эту игру без страсти, без эмоций», – сказал главный тренер «Виннипега».

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