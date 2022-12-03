Брэди Ткачак, Лайне и Ланкинен (48 сэйвов в игре с «Айлендерс») – звезды дня в НХЛ

Брэди Ткачак, Патрик Лайне и Кевин Ланкинен – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан «Оттавы» с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Он забросил шайбы на 60-й минуте и в овертайме. Также оформил и хет-трик Горди Хоу, подравшись с капитаном нью-йоркцев Джейком Трубой.

Вторая звезда – форвард «Виннипега» с дублем в ворота (4:1). Финн провел первый матч после травмы и впервые забил своей бывшей команде.

Третья звезда – вратарь Кевин Ланкинен с 48 сэйвами после 49 бросков в матче с «Айлендерс» (4:1). Финн установил личный рекорд по отраженным броскам за одну игру.