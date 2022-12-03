Брэди Ткачак, Лайне и Ланкинен (48 сэйвов в игре с «Айлендерс») – звезды дня в НХЛ
Брэди Ткачак, Патрик Лайне и Кевин Ланкинен – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Он забросил шайбы на 60-й минуте и в овертайме. Также оформил и хет-трик Горди Хоу, подравшись с капитаном нью-йоркцев Джейком Трубой.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Патрик Лайне с дублем в ворота «Виннипега» (4:1). Финн провел первый матч после травмы и впервые забил своей бывшей команде.
Третья звезда – вратарь «Нэшвилла» Кевин Ланкинен с 48 сэйвами после 49 бросков в матче с «Айлендерс» (4:1). Финн установил личный рекорд по отраженным броскам за одну игру.
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