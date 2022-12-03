Лайне сделал дубль в матче с «Виннипегом», вернувшись после травмы. Он впервые забил бывшей команде

сделал дубль в матче с , вернувшись после травмы.

Форвард вернулся на лед после травмы голеностопа, из-за которой пропустил около месяца. Команда обыграла «Джетс» (4:1) на выезде.

В активе 24-летнего финна стало 6 (4+2) очков в 9 матчах. Он впервые забил своей бывшей команде после обмена.

Единственную шайбу у «Джетс» забил другой участник той сделки – форвард Пьер-Люк Дюбуа.

В концовке Лайне мог сделать хет-трик, но один его бросок по пустым воротам попал в штангу, а другой был заблокирован.