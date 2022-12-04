Билялетдинов о возможности возглавить «Ак Барс»: «Меня устраивает то, что я сейчас делаю»

высказался о возможном возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».

В пятницу клуб объявил об уходе Олега Знарка. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Бабенко. Сегодня стало известно, что в тренерский штаб вошел Билялетдинов.

– Когда летом стало известно о вашем возвращении в клуб в статусе советника, вы могли представить, что окажетесь на лавке?

– Нет, я об этом не думал.

– Можно ли представить вас следующим летом в «Ак Барсе» на роли главного тренера? Будете ли вы рассматривать предложения?

– Я так далеко не смотрю. Меня устраивает то, что я сейчас делаю, – сказал ассистент главного тренера .