Билялетдинов о возможности возглавить «Ак Барс»: «Меня устраивает то, что я сейчас делаю»
Зинэтула Билялетдинов высказался о возможном возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».
В пятницу клуб объявил об уходе Олега Знарка. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Бабенко. Сегодня стало известно, что в тренерский штаб вошел Билялетдинов.
– Когда летом стало известно о вашем возвращении в клуб в статусе советника, вы могли представить, что окажетесь на лавке?
– Нет, я об этом не думал.
– Можно ли представить вас следующим летом в «Ак Барсе» на роли главного тренера? Будете ли вы рассматривать предложения?
– Я так далеко не смотрю. Меня устраивает то, что я сейчас делаю, – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса».
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