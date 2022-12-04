Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса».

«Легенда снова в деле!

Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса» и вернулся на скамейку», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, в пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Юрий Бабенко.

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).

В июле Билялетдинов стал советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.

Билялетдинов отказался возглавить «Ак Барс». Но он активно участвует в тренировочном процессе