1435 очков Овечкина – 9-й результат в НХЛ на момент 1300-го матча

провел 1300-й матч в .

Юбилейной для капитана стала игра против «Калгари» (2:5).

На счету Овечкина 1435 (793+642) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это девятый результат в лиге на момент 1300-й игры.

Среди игроков, достигших отметки в 1300 игр, больше набирали только Рон Фрэнсис (1464 очка на момент 1300-го матча), Пол Коффи (1485), Джо Сакик (1564), Марк Мессье (1573), Стив Айзерман (1607), (1625), Марсель Дион (1743) и (2670).