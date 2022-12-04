1435 очков Овечкина – 9-й результат в НХЛ на момент 1300-го матча
Александр Овечкин провел 1300-й матч в НХЛ.
Юбилейной для капитана «Вашингтона» стала игра против «Калгари» (2:5).
На счету Овечкина 1435 (793+642) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это девятый результат в лиге на момент 1300-й игры.
Среди игроков, достигших отметки в 1300 игр, больше набирали только Рон Фрэнсис (1464 очка на момент 1300-го матча), Пол Коффи (1485), Джо Сакик (1564), Марк Мессье (1573), Стив Айзерман (1607), Яромир Ягр (1625), Марсель Дион (1743) и Уэйн Гретцки (2670).
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