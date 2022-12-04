Овечкин – 14-й игрок в истории НХЛ с 1300 матчами за один клуб. С 2005 года он пропустил лишь 47 игр «Вашингтона» (3,5%)

– 14-й игрок в истории с 1300 матчами за один клуб.

Сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Калгари» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» юбилейным.

Он стал 14-м игроком в истории лиги с 1300+ матчами за один клуб (франшизу).

Больше игр на сегодня провели Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607), («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег», «Финикс», «Аризона», 1540), Рэй Бурк («Бостон», 1518), («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота», «Даллас», 1459), Джонни Бьюсик («Бостон», 1436), Стэн Микита («Чикаго», 1396), («Квебек», «Колорадо», 1378), Хенрик Седин («Ванкувер», 1330), Даниэль Седин («Ванкувер», 1306).

Примечательно, что с начала своей карьеры в НХЛ в 2005 году Овечкин пропустил только 47 матчей «Вашингтона» в регулярных чемпионатах (3,5%).