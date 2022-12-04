Буцаев про 1:4 от «Спартака»: «Реализация моментов во втором периоде сыграла ключевую роль»

подвел итоги матча против (1:4).

«Реализация моментов во втором периоде в ситуации, когда мы пропустили быстрые два гола, сыграла ключевую роль. Мы имели достаточное количество моментов во втором периоде, за последние несколько матчей это был наш лучший период. Но, к сожалению, простейшие ошибки привели ко второму и третьему забитому голу.

Ребята пытались достать, но, может быть, не хватило свежести и нацеленности на ворота. Ну и соперник сыграл очень здорово.

После игры с «Северсталью» прошло 24 часа, не думаю, что это повлияло на ошибки. Нужно понимать, как сыграть в своей зоне, что мы не можем допускать таких ошибок, когда мы отдаем сопернику почти выигранную шайбу.

Все матчи со «Спартаком» были достаточно упорными. Там не принимало участие несколько игроков, которые сейчас делают результат. Поэтому говорить, что игра «Спартака» кардинально поменялась с Гришиным, я бы не стал. Понятно, что команда на ходу, играет здорово, есть мастеровитые ребята. Все зависит от исполнения того или иного элемента», – сказал главный тренер .