Гришин о большинстве «Спартака»: «5 на 3» нужно быть агрессивнее. Будем тренироваться, пытаться наладить игру»

Игорь Гришин после матча с (4:1) высказался об игре «Спартака».

«Прибавлять нам нужно в цепкости, больше выигрывать нейтральные шайбы, забирать их себе. Чем больше мы будем шайбу выигрывать, тем больше будем ее контролировать. Когда мы проигрываем в цепкости, теряем инициативу.

Есть технические огрехи, это тоже надо усилить. Но и сломя голову нельзя играть, говорим про это ребятам.

Может, большинство у нас не всегда хорошо срабатывает. «5 на 3» нужно играть агрессивнее, сегодня мы немного академично это делали. Не буду говорить, что будем разбираться, это фигня, извините за выражение. Мы просто будем тренироваться, пытаться наладить игру – это точно», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» выиграл 8 из 9 матчей при Гришине