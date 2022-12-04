Буцаев о 3:2 с «Северсталью»: «Витязь» повел 2:0, потом успокоился, но правильно сыграл в 3-м периоде»
Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Северсталью» (3:2).
«Ребят поздравляю с хорошей игрой и с победой, болельщиков благодарю за оказанную сегодня поддержку. Игра складывалась и просто, и в то же время сложно.
Повели 2:0, потом успокоились, и соперник смог сравнять счет. Проявили характер, правильная игра в третьем периоде принесла нам положительный результат.
Все следим за таблицей. Последние две игры мы провели не совсем удачно, и ребята сегодня были заряжены на победу, отличный настрой. Где-то эмоции даже захлестывали. Но смоли правильно сыграть в третьем периоде. Очень важная для нас победа».
О матче против «Спартака»
«Любая игра важна, и это всегда розыгрыш двух очков. Новый тренер у «Спартака»? Не такой уж он и новый, он уже провел достаточное количество матчей с командой. Будем готовиться к матчу со «Спартаком», – сказал Вячеслав Буцаев.
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