«Спартак» выиграл 8 из 9 матчей при Гришине

выиграл 8 из 9 матчей под руководством тренера Игоря Гришина.

Команда победила (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

При Гришине, который по ходу сезона перешел в «Спартак» из клуба ВХЛ, красно-белые уступили только ЦСКА (2:4).

В общей сложности команда выиграла 9 из 10 последних матчей.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада, набрав 45 очков в 39 играх.

В следующем матче, 6 декабря, команда сыграет с «Локомотивом».