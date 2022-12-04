Гатиятулин об 1:5 от «Авангарда»: «Игра в неравных составах решила исход матча. Были хорошие моменты, но надо лучше действовать в завершении»

подвел итоги матча с (1:5).

«Игра в неравных составах решила исход матча. Также опять игровая дисциплина подвела, столько удаляться с такой командой, как «Авангард», наверное, не нужно. В меньшинстве сегодня стали чуть прижиматься, открыли линии для передач игрокам «Авангарда».

Хороший отрезок во втором периоде? Да, местами было то, что мы просим: играть более активно, агрессивно. Были хорошие моменты в игре, выходы к воротам соперника. Но надо лучше действовать в завершении.

Поможет ли пауза преодолеть кризис? До паузы у нас еще два матча, мы будем делать все, чтобы поправить ситуацию, а в паузе уже отработаем моменты по физике, тактике.

Согласована ли была со мной замена двух помощников? Был комментарий от клуба, мне здесь добавить нечего. Я знаком и с Андреем Соколовым, и с Игорем Ефимовым, здесь вопросов никаких нет в налаживании коммуникации. Единственное, что им нужно время понять, что нужно делать. Мы разговариваем, смотрим матчи. Не так много времени, но стараемся через видео что-то доносить до ребят. Но такой график игр, что тренировки идут больше на восстановление. В паузу уже будут более детальные действия.

Мельничука заменили после четвертого гола больше для того, чтобы взбодрить команду. Неплохо провели первый период, во втором были хорошие отрезки, но индивидуальные ошибки привели к голам в наши ворота. Поэтому надо было взбодрить команду. А так разговариваем с Алексеем, у него было не самое лучшее физическое состояние. Сейчас он хорошо поработал, готов играть, но здесь мы должны всей командой друг другу помогать», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 5-й матч подряд