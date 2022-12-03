«Трактор» поместил защитника Кулика в список отказов. У него «минус 7» в 23 играх сезона («СЭ»)
«Трактор» поместил защитника Евгения Кулика в список отказов.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В течение 48 часов его может забрать любой другой клуб.
29-летний россиянин в этом сезоне провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 23 игры и не набрал очков при полезности «минус 7», 8 минутах штрафа и среднем игровом времени 13:31.
«Трактор» с 33 очками в 38 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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