Андрей Соколов и Игорь Ефимов вошли в штаб «Трактора»

Теги Трактор Алексей Тертышный КХЛ Андрей Соколов Алексей Чикалин Анвар Гатиятулин Хоккей

Андрей Соколов и Игорь Ефимов вошли в тренерский штаб «Трактора».

Срок соглашений рассчитан до конца сезона-2022/23.

Соколов и Ефимов назначены новыми ассистентами Анвара Гатиятулина. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей.

Соколов перешел в челябинский клуб из «Металлурга». Он будет отвечать за работу с защитниками. Специалист уже работал в «Тракторе» с 2017 по 2019 год, в том числе в штабе Гатиятулина. 

Ефимов был главным тренером сборной России U18 в сезоне-2021/22, входил в штабы «Сочи» и СКА в сезоне-2019/20. В Санкт-Петербурге он работал вместе с Гатиятулиным. В «Тракторе» Ефимов будет отвечать за атаку и игру нападающих.

Челябинский клуб проиграл 4 из 5 последних матчей. На данный момент «Трактор» занимает девятое место в таблице Востока, набрав 33 очка после 37 игр.

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