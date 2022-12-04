Ларионов после матча с «Сибирью»: «Довольны, что возвращаемся в свой часовой пояс, взяв 3 очка из поездки»

высказался после матча против (2:3 ОТ).

«Приятно играть в таком историческом дворце, где люди ходят на хоккей и любят игру. К сожалению, ошибки, которые мы совершили, обернулись негативно. Но мы довольны, что возвращаемся в свой часовой пояс, взяв три очка из поездки. «Сибирь» была более везучей в овертайме.

Мы ставку делаем на три периода, не только на первый. Но начало всегда играет большую роль. Мы понимали, что «Сибирь» дома играет агрессивно, начинает хорошо. Для нас был важен контроль шайбы. Для нас была хорошая игра, во втором периоде могли вести в счете, но удача была на стороне хозяев.

Удаления во втором периоде? Можно говорить что угодно о судействе. Я не хотел бы комментировать, но когда соперник получает три удаления подряд, то арбитры как бы ищут возможность сделать так, чтобы удалений было примерно поровну. После этого судьи убрали свои свистки в карманы.

Гол в овертайме – это неправильное расположение, тактическая ошибка. Конечно, пропустить на первых секундах было очень обидно, но повезло больше «Сибири».

Азарта и энтузиазма не хватало после Дальнего Востока? При таком непростом календаре мы играем прилично. Сложно играть большое количество матчей за короткий отрезок. Тяжело ожидать максимального всплеска энергии в каждой игре. Но с любой игрой команда получает игровой опыт, который важен для молодежи.

Мы забили первый раз за шесть матчей в большинстве? Серьезно? Ну если так, то это радует. В НХЛ играют хоккеисты с большими контрактами, но тоже не могут забить по 6-7 матчей», – сказал главный тренер .