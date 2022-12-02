Вадим Епанчинцев: «Селекция не останавливается, ищем в том числе защитников. Это непросто, учитывая сегодняшний рынок»

оценил игру в матче с (4:2).

Это была первая игра нападающего в составе «Амура».

«Мы понимали, что физическое состояние Бочарова оставляет желать лучшего, он пролетел несколько часов. В третьем периоде он уже разбегался, если хоккейным термином сказать. Было хорошее движение и два хороших голевых момента, он мог забить сегодня. Надеемся, что от игры к игре он будет только прибавлять и помогать нашей команде.

Селекция не останавливается, работа идет, ищем в том числе и защитников. Это непросто сделать, учитывая сегодняшний рынок. Надеемся, усиление в оборону тоже будет», – сказал главный тренер .