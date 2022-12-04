Мартемьянов о матче с «Торпедо»: «Сибирь» безобразно начала игру. В перерыве побеседовали крепенько, нашли эмоции»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

«Мы безобразно начали игру – три удаления подряд сломали все, о чем договаривались. Соперники владели преимуществом, поймали игру и забили нам гол.

В перерыве с парнями побеседовали очень крепенько, нашли в себе эмоции, и второй и третий период провели на хорошем уровне – и в обороне, и в атаке. Достаточно было бросков, хороших построений, выходов из зоны – очень простых, но эффективных.

Когда повели в счете, играли уже по результату», – сказал главный тренер .