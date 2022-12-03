Вячеслав Быков: «Знарок – востребованный специалист с большим опытом и хорошими результатами. Надеюсь, скоро он найдет возможность передавать свой опыт»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Быков Олег Знарок КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением об уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

– Кто по вашему мнению главный кандидат на пост тренера «Ак Барса»?

– Думаю, что есть специалисты в России, которые свободны.

Так как команда всегда ставит очень высокие цели, казанцы могут пригласить и специалиста из-за рубежа. Это прерогатива руководства клуба. Это будет их выбор, на кого ставить ставку.

Есть еще в структуре клуба Зинэтула Билялетдинов, другие опытные специалисты с великолепным бэкграундом. Думаю, будут прислушиваться к нему. Можно только сожалеть, что Олег ушел.

Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт другой команде. Всегда неприятно, когда коллеги теряют работу.

– Вы считаете возможным то, что Знарок в ближайшее время возглавит клуб КХЛ?

– Думаю, что он – востребованный специалист с большим опытом работы и хорошими результатами. Такие тренеры всегда будут иметь возможность найти работу.

Хотелось бы пожелать Олегу успехов, и «Ак Барсу» удачи. Это клуб с большими традициями. Было бы хорошо, если бы он составлял конкуренцию другим клубам. Чемпионат от этого был бы интереснее, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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