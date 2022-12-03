Вячеслав Быков: «Знарок – востребованный специалист с большим опытом и хорошими результатами. Надеюсь, скоро он найдет возможность передавать свой опыт»

поделился мнением об уходе Олега Знарка с поста главного тренера .

– Кто по вашему мнению главный кандидат на пост тренера «Ак Барса»?

– Думаю, что есть специалисты в России, которые свободны.

Так как команда всегда ставит очень высокие цели, казанцы могут пригласить и специалиста из-за рубежа. Это прерогатива руководства клуба. Это будет их выбор, на кого ставить ставку.

Есть еще в структуре клуба , другие опытные специалисты с великолепным бэкграундом. Думаю, будут прислушиваться к нему. Можно только сожалеть, что Олег ушел.

Надеюсь, что в скором времени он найдет возможность передавать свой опыт другой команде. Всегда неприятно, когда коллеги теряют работу.

– Вы считаете возможным то, что Знарок в ближайшее время возглавит клуб ?

– Думаю, что он – востребованный специалист с большим опытом работы и хорошими результатами. Такие тренеры всегда будут иметь возможность найти работу.

Хотелось бы пожелать Олегу успехов, и «Ак Барсу» удачи. Это клуб с большими традициями. Было бы хорошо, если бы он составлял конкуренцию другим клубам. Чемпионат от этого был бы интереснее, – сказал бывший главный тренер сборной России.