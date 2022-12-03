Кожевников об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Причины нехоккейные. Что-то внутри там. Трудно создавать коллектив, если люди приходят с именами»

считает, что внутренние проблемы «Ак Барса» привели к уходу Олега Знарка.

«Поможет ли «Ак Барсу» отставка Знарка? Наверное, поможет, встряхнет команду. Посмотрим, кто придет. Если Зинэтула Хайдарович [Билялетдинов], то одна вещь. Если кто-то другой… Там-то не очень не к своим относятся, насколько я понимаю. Там сразу начинают критиковать, надо иметь хорошую психологию.

Там что-то внутри команды происходило. Потому что с таким подбором игроков безвольно играть… Я думаю, что больше все в команде происходило, чем со Знарком. Причины нехоккейные. Что-то внутри там. Трудно создавать коллектив, если люди не раскрываются, а приходят с именами ребята, с какой-то историей.

Им трудно найти психологию, взаимосвязь. Там идут внутренние обиды… Жен еще не забывайте. Много моментов всяких», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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