Владислав Подъяпольский: «Желание попасть в СКА есть у любого игрока. В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок Гагарина»

прокомментировал свой обмен в СКА из «Северстали».

– Что именно стало основным фактором твоего перехода в СКА?

– У любого игрока есть желание попасть в СКА, потому что здесь очень солидная организация.

В мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за . Выиграть его хочет каждый игрок. Так что я рад переходу – сказал вратарь .