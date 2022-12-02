Владислав Подъяпольский: «Желание попасть в СКА есть у любого игрока. В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок Гагарина»

Теги Северсталь СКА КХЛ Кубок Гагарина Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский прокомментировал свой обмен в СКА из «Северстали».

 – Что именно стало основным фактором твоего перехода в СКА?

– У любого игрока есть желание попасть в СКА, потому что здесь очень солидная организация.

В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок. Выиграть его хочет каждый игрок. Так что я рад переходу – сказал вратарь СКА.

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