Владислав Подъяпольский: «Желание попасть в СКА есть у любого игрока. В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок Гагарина»
Владислав Подъяпольский прокомментировал свой обмен в СКА из «Северстали».
– Что именно стало основным фактором твоего перехода в СКА?
– У любого игрока есть желание попасть в СКА, потому что здесь очень солидная организация.
В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок. Выиграть его хочет каждый игрок. Так что я рад переходу – сказал вратарь СКА.
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