Алексей Жамнов: «Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений»

рассказал, кто войдет в штаб сборной России на Кубок Первого канала.

«Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений.

Состав национальный команды также определен, о нем сообщит Федерация хоккея России», – сказал главный тренер сборной России.

На Олимпиаде-2022 помощниками Жамнова были , и .

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.