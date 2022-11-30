Алексей Жамнов: «Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений»

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Алексей Жамнов рассказал, кто войдет в штаб сборной России на Кубок Первого канала.

«Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений.

Состав национальный команды также определен, о нем сообщит Федерация хоккея России», – сказал главный тренер сборной России.

На Олимпиаде-2022 помощниками Жамнова были Сергей Федоров, Алексей Кудашов и Сергей Гончар.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.

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