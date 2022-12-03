Майоров об «Ак Барсе»: «Из-за огромных бонусов между игроками начинается борьба за время на льду, идет разлад. Катастрофа отчасти в этом и кроется»

считает, что борьба игроков за бонусы стала одной из проблем «Ак Барса».

Вчера стало известно, что тренер покинул казанский клуб по собственному желанию.

– В «Ак Барсе» возникла сложная ситуация, выправить которую Знарку оказалось невозможно. В нынешних условиях, когда в составе собрано много именитых игроков, наладить атмосферу в команде довольно сложно. У каждого свои претензии, каждый хочет без ограничения получать игровое время.

Вот возникают трения и между самими игроками, и между хоккеистами и тренером. А тут еще надо знать характер Знарка, он в отношениях с игроками очень резкий.

– Шикарный по именам состав в умах болельщиков часто подразумевает отличную игру. Почему на практике часто получается наоборот?

– Катастрофа «Ак Барса» как раз в этом отчасти и кроется. Вот у нас есть потолок зарплат. Клубы ему следуют. Но на практике каждый известный игрок прописывает в контракте огромные бонусы, которые под этим потолком не учитываются. Но они по факту составляют для хоккеистов вторую зарплату.

Естественно, каждый хочет свои бонусы отработать и получить деньги. А это означает, что между ними начинается внутренняя борьба за время, проведенное на льду, за количество сыгранных матчей. Когда со стороны тренера начинаются какие‑то ограничения, игрок сразу недоволен.

В команде начинается разлад, а у Знарка таких именитых хоккеистов в составе хватало, – считает двукратный олимпийский чемпион.

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