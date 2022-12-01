Виталий Давыдов: «В «Ак Барсе» слишком много гонора, это мешает формированию команды»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Виталий Давыдов Юрий Бабенко Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Харийс Витолиньш Хоккей

Виталий Давыдов считает, что Олег Знарок не может найти тренерского комфорта в «Ак Барсе».

– Еще в сентябре, когда многие называли «Ак Барс» главным фаворитом сезона, не соглашался. Да, в Казани хороший набор игроков и тренеров, но у нас же не конфетная фабрика, где намешал все в коробку и набором продал.

Всю осень бросалось в глаза, что в «Ак Барсе» слишком много гонора, это формированию команды и мешает. Да, Радулов – большой мастер, может выигрывать отдельные матчи, но в хоккее, если нет команды, то звезды способны не только помочь, но и помешать. Удивило, что вчерашний матч Радулов вдруг пропустил.

А еще возьмите Шипачева и Кагарлицкого. У нас в «Динамо» полтора года назад это был роскошный дуэт, он выигрывал многие матчи. А теперь смотрю за тем же Шипачевым и вижу, что ему не комфортно. В игрока эпизода превратился снайпер Кагарлицкий. Удивительно!

– Вопросы к игрокам или тренерам?

– У нас в «Динамо» Олега Знарка очень хорошо дополнял Харийс Витолиньш, но теперь он где-то за рубежами. Были надежды, что в роли помощника раскроется другой «динамовец» Юрий Бабенко, но что-то пока не срастается. В итоге Знарок никак не может найти тренерского комфорта, он не в своей тарелке, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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