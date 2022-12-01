Виталий Давыдов: «В «Ак Барсе» слишком много гонора, это мешает формированию команды»

считает, что Олег Знарок не может найти тренерского комфорта в .

– Еще в сентябре, когда многие называли «Ак Барс» главным фаворитом сезона, не соглашался. Да, в Казани хороший набор игроков и тренеров, но у нас же не конфетная фабрика, где намешал все в коробку и набором продал.

Всю осень бросалось в глаза, что в «Ак Барсе» слишком много гонора, это формированию команды и мешает. Да, Радулов – большой мастер, может выигрывать отдельные матчи, но в хоккее, если нет команды, то звезды способны не только помочь, но и помешать. Удивило, что вчерашний матч Радулов вдруг пропустил.

А еще возьмите Шипачева и Кагарлицкого. У нас в «Динамо» полтора года назад это был роскошный дуэт, он выигрывал многие матчи. А теперь смотрю за тем же Шипачевым и вижу, что ему не комфортно. В игрока эпизода превратился снайпер Кагарлицкий. Удивительно!

– Вопросы к игрокам или тренерам?

– У нас в «Динамо» Олега Знарка очень хорошо дополнял , но теперь он где-то за рубежами. Были надежды, что в роли помощника раскроется другой «динамовец» , но что-то пока не срастается. В итоге Знарок никак не может найти тренерского комфорта, он не в своей тарелке, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.