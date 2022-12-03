Вуйтек о чешских игроках и КХЛ: «Они не поедут ни за какие деньги, потому что федерация и журналисты оказывают серьезное давление»

рассказал о том, что давление мешает чешским игрокам выбирать .

«Владимир (Вуйтек-младший, агент – прим. Sports.ru) говорит, что привезти иностранца в Россию сейчас трудно. В Чехии, Финляндии и Швеции действует запрет играть за сборную для тех, кто будет выступать в КХЛ. Поэтому хоккеисты предпочитают оставаться в Европе.

Знаю, что у многих команд КХЛ есть большая проблема с вратарями, а у нас в Чехии много хороших голкиперов, школа очень развита. Но они сейчас не поедут в КХЛ ни за какие деньги, потому что руководство федерации хоккея и журналисты оказывают серьезное давление по этому поводу.

Эти ребята потом просто напросто не найдут работу в Европе. В сложное время мы живем…» – сказал бывший тренер «Локомотива» и «Ак Барса».