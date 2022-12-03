Бабаев о шансах «Авангарда» найти вратаря-легионера: «5%, не больше. Из Европы можно выкупить за 200-400 тысяч евро, но на рынке никого нет»

оценил вероятность перехода вратаря-легионера в «Авангард» как очень низкую.

«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% – не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет.

Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе.

Думаю, что [сумма выкупа вратаря у клуба из Европы] может составить от 200 до 400 тысяч евро (от 13 до 26 миллионов рублей по текущему курсу – прим. Sports.ru). По-разному, как повезет. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч евро.

Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всем этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5%, что это произойдет», – сказал агент.

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