Джорди Бенн пропустит несколько недель из-за травмы. У «Торонто» выбыли уже 4 защитника
Джорди Бенн пропустит несколько недель из-за травмы, у «Торонто» выбыли 4 защитника.
Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 35-летний игрок выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела.
Бенн получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:1).
Канадский клуб столкнулся с серией травм в линии обороны – ранее выбыли Морган Райлли (пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена), Ти Джей Броди (травма косой мышцы) и Джейк Маззин (травма шейного отдела позвоночника, следующий осмотр – в феврале).
Вчера клуб выменял у «Аризоны» защитника Конора Тимминса, но в следующем матче с «Миннесотой» он не сыграет.
Выездная игра против «Уайлд» состоится сегодня (начало – в 22:00 по московскому времени).
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