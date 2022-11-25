Джорди Бенн пропустит несколько недель из-за травмы. У «Торонто» выбыли уже 4 защитника

Джорди Бенн пропустит несколько недель из-за травмы, у выбыли 4 защитника.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 35-летний игрок выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела.

Бенн получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (2:1).

Канадский клуб столкнулся с серией травм в линии обороны – ранее выбыли (пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена), (травма косой мышцы) и (травма шейного отдела позвоночника, следующий осмотр – в феврале).

Вчера клуб выменял у «Аризоны» защитника Конора Тимминса, но в следующем матче с «Миннесотой» он не сыграет.

Выездная игра против «Уайлд» состоится сегодня (начало – в 22:00 по московскому времени).