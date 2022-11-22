Защитник «Торонто» Райлли пропустит как минимум 10 игр из-за травмы колена. Он сделал 16 передач в 20 матчах сезона НХЛ

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«Торонто» поместил защитника Моргана Райлли в долгосрочный список травмированных.

Это означает, что канадский хоккеист из-за повреждения левого колена пропустит как минимум десять следующих игр «Мэйпл Лифс».

«Торонто» вызвал защитников Мака Холлоуэлла и Виктора Мете из фарм-клуба.

Райлли получил травму по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

В нынешнем сезоне защитник набрал 16 (0+16) очков при полезности «минус 1» в 20 играх чемпионата. Его среднее игровое время – 23:00.

Подробную статистику канадца можно изучить здесь.

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