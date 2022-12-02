Воробьев о 2:1 с ЦСКА: «В плане психологии важно было выиграть. Ребята отработали, выстояли»

отметил, что «Металлургу» было важно выиграть в матче с ЦСКА (2:1).

«Важно было сегодня выиграть в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи – я про результат. Ребята отработали, где надо выстояли.

Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И «пять на пять» было несколько довольно неплохих моментов еще. Здорово отыграл Эдди [Паскуале], как всегда.

Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 15:5