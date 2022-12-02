Федоров про 1:2 от «Металлурга»: «Пропустили два курьезных гола. Получили бесценный опыт»

высказался после матча против (1:2).

«Хорошая быстрая игра. Считаю, что мы показали хороший хоккей. Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили, чтобы она зашла.

Пропустили два курьезных гола. В первом пустили нападающего за спину сами себе, во втором не уловили не совсем обычный отскок.

Мне понравилась игра нашей команды. У нас есть изменения в составе в связи с болезнями, которые ходят вокруг да около. Спасибо «Магнитке», мы сегодня получили бесценный опыт.

Что с тренерами? Скажу одно – они приболели, с температурой. Приберегали Рейдеборна на «Магнитку»? У нас и до этого не было легких игр. Это план нашего тренера по вратарям, все проходит в штатном режиме», – сказал главный тренер .