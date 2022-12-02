Федоров про 1:2 от «Металлурга»: «Пропустили два курьезных гола. Получили бесценный опыт»
Сергей Федоров высказался после матча против «Металлурга» (1:2).
«Хорошая быстрая игра. Считаю, что мы показали хороший хоккей. Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили, чтобы она зашла.
Пропустили два курьезных гола. В первом пустили нападающего за спину сами себе, во втором не уловили не совсем обычный отскок.
Мне понравилась игра нашей команды. У нас есть изменения в составе в связи с болезнями, которые ходят вокруг да около. Спасибо «Магнитке», мы сегодня получили бесценный опыт.
Что с тренерами? Скажу одно – они приболели, с температурой. Приберегали Рейдеборна на «Магнитку»? У нас и до этого не было легких игр. Это план нашего тренера по вратарям, все проходит в штатном режиме», – сказал главный тренер ЦСКА.
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