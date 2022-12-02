Форвард «Оттавы» Форментон не сможет играть в НХЛ в этом сезоне. Он не подписал контракт до дедлайна для ограниченно свободных агентов

Теги Оттава НХЛ Алекс Форментон Хоккей

Нападающий «Оттавы» Алекс Форментон не сможет играть в НХЛ в этом сезоне.

23-летний ограниченно свободный агент не подписал новый контракт с клубом до дедлайна (1 декабря).

В прошлом сезоне канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 13». 

Форментон – единственный ограниченно свободный агент НХЛ без контракта. Все остальные игроки, находившиеся в этом статусе в межсезонье, подписали новые соглашения со своими командами. 

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